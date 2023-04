Pallanuoto maschile serie A1, aretusei a+6 dai palermitani

Vittoria ad Anzio e terzo posto sicuro per l’Ortigia; niente imprese per Telimar e Catania impegnate rispettivamente con le corazzate Pro Recco e Brescia che non fanno sconti e lasciano la classifica invariata.

Questo il bilancio delle tre siciliane, che hanno giocato tutte in trasferta, nella ventiquattresima e terzultima giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile.

Ortigia di autorità ad Anzio

Gli aretusei grazie al 14-8 inflitto all’Anzio salgono a quota 56 (migliorando ancora il loro record) ed hanno la certezza della terza posizione a due giornate dalla fine.

Partita già messa in ghiaccio al termine del primo quarto, chiuso 5-1 per i siciliani che poi hanno controllato agevolmente nelle restanti tre frazioni chiuse 2-2, 1-3, 4-4. Match mai messo in discussione.

Quasi certamente il sette allenato da Stefano Piccardo se la vedrà in semifinale scudetto col Brescia già affrontato e battuto nella semifinale di Coppa Italia del mese scorso. Sognare è possibile. E, già sabato prossimo, 15 aprile, ci sarà un assaggio: biancoverdi impegnati a Brescia per l’ultima trasferta della stagione regolare.

A fine partita, Stefano Piccardo, allenatore dell’Ortigia, è entusiasta e, più che commentare la partita, elogia i suoi giocatori per la stagione disputata: “Sono molto contento e orgoglioso per questo traguardo storico. Lo spazio deve essere tutto per i ragazzi, che hanno dimostrato di essere un grande gruppo. Faccio i complimenti a loro, alla società, a Peppe Marotta e Valerio Vancheri, che hanno creduto a questo progetto, alla famiglia Marotta, a Roberta Marotta che può festeggiare questo traguardo da presidente. È un risultato importante che entra nella storia di questo club. Abbiamo giocato così come l’avevamo preparata, difendendo bene e poi dando profondità e ripartendo veloci. Abbiamo avuto un solo momento di difficoltà, ma ci siamo ripresi subito, siamo sempre stati con la testa in campo, presenti, e devo dire che in alcuni momenti abbiamo giocato veramente molto bene. Merito a questi ragazzi, perché hanno fatto qualcosa di straordinario”.

Parla anche capitan Christian Napolitano, soddisfatto ma sempre orientato sulle prossime sfide. “Questa di Anzio è una vittoria importante – osserva – perché chiudiamo il discorso terzo posto, ma ora dobbiamo rimanere concentrati sulle prossime partite, perché sabato ci aspetta il Brescia, che adesso ci affronterà con più attenzione. Sono contento per questo risultato storico e faccio i complimenti alla squadra per come ha lavorato in questa stagione difficile. Abbiamo fatto una grande regular season, ora quello che succederà lo decideranno i play off. Ora quello che ci serve è solo riavere una casa in cui allenarci”.

Non basta Irving al Telimar, Recco è troppo forte

Il Telimar rimane quarto a quota 50 ma non può nulla contro lo strapotere della capolista Pro Recco: finisce 16-4 senza ulteriori appelli o commenti in una partita equilibrata solo per il primo quarto di gioco. Poi diventa un crescendo dei liguri campioni d’Europa, d’Italia e detentori della Coppa Italia che chiudono le restanti frazioni con i parziali di 3-1; 5-1 e 4-0.

Spicca la tripletta di Max Irving (assieme al gol dell’ex Azzurro Alex Giorgetti), che con queste marcature vola in testa alla classifica cannonieri con 61 gol. Una conferma per lo statunitense che assieme al connazionale Johnny Hooper (a segno finora 39 volte) conferma la trazione a stelle e strisce del Telimar. Gli americani hanno firmato 110 delle 275 reti all’attivo.

I palermitani rimangono quarti e devono fare attenzione al Trieste, vittorioso sul Genova Quinto, adesso a 4 lunghezze di distanza. La squadra del presidente Massimo Giliberti però ha il match point sabato prossimo ospitando la pericolante Nuoto Roma. Una vittoria certificherebbe la qualificazione ai play off scudetto per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Una riconferma che sarebbe davvero importante.

Nuoto Catania ko a Brescia

In coda la Nuoto Catania non ha avuto scampo a Brescia. E dopo una prima frazione nella quale i lombardi hanno segnato tre volte lasciando a secco gli etnei, la squadra di Giuseppe Dato ha reagito. Il 16-6 finale, tuttavia, non lascia, anche in questo caso, troppi dubbi sull’andamento della sfida. La tripletta di Camilleri rende meno pesante il passivo. I rossazzurri sono certi ormai di disputare i play out per evitare la retrocessione in serie A2. Destino praticamente certo per il Bogliasco, fanalino di coda con 5 punti, 8 in meno dei catanesi.

Serie A1, 24ma giornata

Brescia – Nuoto Catania 16-6

Rari Nantes Salerno – De Akker Team Bologna 7-8

Rari Nantes Savona – Posillipo 11-5

Anzio – Ortigia 8-14

Pro Recco – Telimar 16-4

Nuoto Roma – Bogliasco non disputata

Trieste – Genova Quinto 9-4

La classifica, Ortigia sicura del terzo posto

Pro Recco 70 punti; Brescia 67; Ortigia 56; Telimar 50; Trieste 46; Rari Nantes Savona 41; Genova Quinto 34; Posillipo 24; Anzio 23; Bologna e Nuoto Roma* 21; Rari Nantes Salerno 16; Nuoto Catania 13; Bogliasco* 5.

Nuoto Roma e Bogliasco, una partita in meno.