È precipitata da una palazzina nel quartiere Monte di Augusta ma restano da chiarire le circostanze della caduta costata la vita a una donna.

I soccorsi

La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino, quando sul posto sono arrivati l’elisoccorso del Cannizzaro di Catania e le pattuglie del Commissariato di Augusta. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini

Da ricostruire la dinamica dell’accaduto: al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli su come la donna sia precipitata.