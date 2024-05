I vigili del fuoco di Noto hanno tratto in salvo una donna che, nella serata di ieri, a Noto, è precipitata in un dirupo. E’ accaduto intorno alle 19 e la vittima si trovava in via Calamandrei e sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme.

Si è reso necessario l’intervento del personale Saf dei pompieri per raggiungere la giovane che è stata stabilizzata e riportara in cima. Ad attenderla c’erano i medici del 118 che hanno provveduto a trasportare la donna al Pronto soccorso dell’ospedale di Avola. Ha riportato qualche frattura e non corre pericoli di vita.