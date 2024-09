Il sindaco di Solarino Peppe Germano è stato premiato a Spoleto dove ha ricevuto un riconoscimento dell’ambito del “Menotti art festival”.

Il primo cittadino è stata insignito del premio nell’ambito di una manifestazione molto quotata e con enormi consensi a livello internazionale dalla Cina alle Americhe.

La lettera che accompagna il premio

Ecco la lettera e la motivazione del conferimento del premio a Germano:

“Il premio Menotti art festival letteratura guarda con molta attenzione le sensibilità verso le arti e la cultura. In tal senso abbiamo riscontrato molti virtuosismi in lei e nel suo operato in modo particolare per la valorizzazione e promozione della cultura e delle arti nel suo territorio”.

La lettera è firmata dal presidente del Premio il Prof. Luca Filipponi.

Le parole del sindaco

A dare notizia dell’assegnazione del premio è lo stesso sindaco “È con gioia che condivido con ognuno di voi questo riconoscimento che non è solo per me ma per tutta la nostra comunità cittadina” scrive sui social rivolgendosi ai suoi concittadini Germano