Un sit-in di protesta per dire “no” al Centro di raccolta rifiuti nelle zone adiacenti a via Monsignor Gozzo e via Lauricella. Questa l’iniziativa dei residenti, che si sono dati appuntamento lunedì 17 marzo alle 19 (all’interno del parcheggio di via Monsignor Gozzo) per manifestare la propria ferma opposizione alla realizzazione del CCR a ridosso delle abitazioni e di una struttura alberghiera.

“Fino ad oggi – si legge in una nota dei Comitati NO CCR sotto casa – l’unica comunicazione ufficiale ricevuta dai cittadini è stata una dichiarazione pubblica del Sindaco, rilasciata in sede di Consiglio Comunale, in cui affermava che il CCR non sarebbe stato realizzato in questa zona proprio perché troppo vicino alle abitazioni e a un hotel. Tuttavia, nella mattina di lunedì 11 marzo, la ditta incaricata ha avviato le operazioni per l’inizio dei lavori, senza alcun atto pubblico che smentisse o confermasse ufficialmente la decisione presa.”

I cittadini hanno interpellato i tecnici comunali, i quali hanno riferito che, fino a quando non ci sarà un atto ufficiale, i lavori dovranno proseguire in quest’area.

“Questo atteggiamento ambiguo dell’amministrazione – continuano i comitati – genera confusione e preoccupazione tra i residenti, che ora chiedono chiarezza, trasparenza e un atto pubblico che confermi ufficialmente la decisione presa.”

All’iniziativa sono invitati la stampa e tutti i cittadini che vorranno aderire.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.