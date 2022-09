Regionali, caos nello scrutinio, a rilento la conta dei voti a Siracusa

Gaetano Scariolo di

27/09/2022

E’ un vero caos a Siracusa sulle operazioni di scrutinio per le Regionali. In città, si lavora a rilento e secondo quanto emerge da fonti istituzionali il problema sarebbe legato all’inesperienza di alcuni presidenti di seggio, per cui fino a questa mattina il risultato elettorale è ancora incerto ma è probabile che, qualunque sarà il l’esito, ci saranno dei ricorsi.

Il corso di formazione per i presidenti di seggio

E pensare che il Comune di Siracusa, intuendo le difficoltà che sarebbero sopraggiunte in occasione delle elezioni del 25 settembre, 5 giorni prima del voto aveva organizzato un corso di formazione per i presidenti di seggio che si è tenuto nella sala Urban Center, dove, fino a qualche mese fa, era stato allestito l’Hub per la vaccinazione anti Covid19.

I festeggiamenti

Nel corso della nottata, alcuni candidati all’Assemblea regionale siciliana hanno deciso di festeggiare ben prima del risultato ufficiale, con tanto di foto.

Tra questi, pure, chi, in teoria, è arrivato addirittura secondo in lista, come Carlo Auteri, esponente di Fratelli d’Italia: il primo, stando alle proiezioni, sarebbe Luca Cannata, che, ieri, ha vinto il confronto nel collegio uninominale di Siracusa per l’elezione alla Camera dei deputati con Cettina Di Pietro (M5S) e Lucia Azzolina (Centrosinistra).

Il caso in FdI

Cannata sceglierà Roma a Palermo e questa decisione lascerà spazio al secondo in lista per Fratelli d’Italia all’Ars. Auteri, che è stato candidato a sindaco di Sortino, arrivando secondo dietro al confermato Vincenzo Parlato, è certo di aver messo una distanza sufficiente tra se e gli altri candidati, in particolare Pietro Forestiere e Francesca Catalano.

La corsa all’Ars

Stando alle indiscrezioni, la corsa all’Ars se la stanno giocando, oltre a Fratelli d’Italia, il Movimento 5 Stelle, il Pd, Forza Italia, Prima l’Italia-Lega, il Movimento per l’Autonomia, e Sud chiama Nord- De Luca sindaco di Sicilia.