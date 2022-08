le strategie per le elezioni all'ars

E’ una corsa frenetica quella dei partiti per la composizione delle liste dei candidati che correranno per le elezioni regionali. Nel Siracusano, sono 5 i posti a disposizione ma le rose dei nomi non sono ancora chiuse anche per via delle Politiche, che si terranno lo stesso giorno, il 25 settembre.

La partita nel Centrodestra

Inoltre, per il Centrodestra, non essendo stato ancora chiuso l’accordo per il candidato alla Presidenza della Regione, la partita è più complessa. Prendiamo, il Mpa di Raffaele Lombardo: a Siracusa, la lista è praticamente definita ma il terremoto politico, prima con la caduta del Governo Draghi e poi con le dimissioni di Musumeci ha cambiato il quadro.

Le ipotesi per il Mpa

Il Mpa, che ha nel Siracusano l’ex deputato regionale, Mario Bonomo come leader, potrebbe presentarsi alle Regionali in coppia con un altro partito, tra cui la Lega. Se, però, il candidato per la Presidenza della Regione fosse un centrista, allora lo scenario potrebbe essere diverso.

Lo scenario nella Lega

Da parte sua, la Lega, che non ha ancora sciolto la riserva se presentarsi alle elezioni per l’Ars con il simbolo Prima l’Italia o con il tradizionale Carroccio, tre nomi, almeno sul fronte maschile, ce l’ha: il deputato uscente, Giovanni Cafeo, l’ex parlamentare regionale, Enzo Vinciullo, e Corrado Roccasalvo, imprenditore, attuale consigliere comunale di Rosolini.

Le strategie dell’Udc

Da capire anche il destino dell’Udc che, come le altre forze centriste, sarebbe più orientato a trovare un “accoppiamento” con una lista più forte, tenuto conto della concomitanza delle Politiche. Sotto questo punto di vista, la Lega o Prima l’Italia è piuttosto ambita.

Forza Italia a 3 punte

A Forza Italia, i tre nomi maschili sono praticamente chiusi: l’ex assessore regionale all’Agricoltura, Edy Bandiera, Riccardo Gennuso, figlio dell’ex parlamentare Ars, Giuseppe Gennuso, e l’ex sindaco, Corrado Bonfanti. Anche qui, però, ci sarebbe l’incognita Mpa, per cui le carte potrebbero essere sparigliate.

Fdi punta su Cannata

Fratelli d’Italia punta sull’ex sindaco di Avola, Luca Cannata e sull’imprenditore Carlo Auteri, recentemente candidato alle elezioni per il sindaco di Sortino, arrivando secondo dietro Vincenzo Parlato. Cannata ha anche l’ambizione di correre per le Politiche ma con la penuria di collegi nell’uninominale molto dipenderà dagli accordi in seno al Centrodestra.

Il Pd a trazione Cutrufo

Il Pd dovrebbe presentarsi con Gaetano Cutrufo, imprenditore, componente della segreteria regionale, il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, e Tiziano Spada, coordinatore del movimento regionale Idea e stretto collaboratore del sindaco di Floridia, Marco Carianni.

Il M5S

Il M5S non avrà Stefano Zito, che ha chiuso i due mandati alla Regione, ma ripresenterà Giorgio Pasqua mentre sul resto della pattuglia il Movimento dovrà decidere le modalità delle candidature.