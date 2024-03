le scelte politiche a siracusa

La prima parte del rimpasto nella giunta del sindaco di Siracusa Francesco Italia si è conclusa con l’ingresso di due esponenti del Mpa. Hanno giurato stamane a Palazzo Vermexio Salvatore Cavarra, 52 anni, e Marco Zappulla, 33 anni, che hanno preso il posto di Barbara Ruvioli e Giancarlo Pavano.

Le rubriche per i due neo assessori

Il primo, con un passato da assessore ai tempi dell’amministrazione di Giancarlo Garozzo in cui Italia era vicesindaco, ha avuto le deleghe all’giene urbana, Verde pubblico, Cimitero e Servizi cimiteriali, l’altro, invece, ha ricevuto le rubriche alle Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali della famiglia, Politiche di inclusione e diritto alla casa, Politiche giovanili, Democrazia partecipata, Città educativa e Politiche di genere.

“Rimpasto come tagliando” dice Italia

“Questo rimpasto, che altro non è che un tagliando – ha detto il sindaco, Francesco Italia – al lavoro dell’amministrazione, nasce in Consiglio comunale e dal Consiglio trova linfa, motivazioni e stimolo. Ringrazio gli uscenti, Barbara Ruvioli e Giancarlo Pavano che hanno lavorato con professionalità, passione ed entusiasmo. Spero che il loro esempio possa essere seguito da chi è ora in giunta”.

Il nodo delle quote rosa

La seconda parte del rimpasto prevede l’approdo in giunta di Alessandro Spadaro, imprenditore, coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, vicinissimo al vicesindaco Edy Bandiera, e di Sergio Imbrò, ex assessore alla Protezione civile della prima amministrazione Italia, espressione della lista Noi per la città, legata allo stesso primo cittadino.

Ingresso di Spadaro e Imbrò più complicato

Questo passaggio è, però, più complicato per via della rappresentanza femminile che rischia di sparire considerato che nell’attuale giunta c’è una sola donna, Teresella Celesti, indicata dal sindaco poco dopo la sua proclamazione ma politicamente debole. Per cui, se dovesse essere lei la sacrificata, ci sarebbe un esecutivo totalmente maschile.

L’appello di Italia agli alleati

E così il sindaco, nel corso del giuramento nella sala verde di Palazzo Vermexio, ha lanciato un appello agli alleati perché si trovi una soluzione condivisa, fermo restando il suo impegno a mantenere i patti per portare in giunta Spadaro e Imbrò.

“In una squadra c’è anche chi sta in panchina in attesa di scendere in campo per dare il loro contributo. In particolare, devo ringraziare Alessandro Spadaro e Sergio Imbrò che attendono di fare parte dell’amministrazione per aver accolto la mia richiesta di attendere in funzione di un quadro che si componga”.

“Servono determinate condizioni”

Il sindaco, proseguendo nel suo discorso politico, è stato più esplicito. O si trova una soluzione condivisa o quell’impegno sarà difficile da mantenere.

“C’è da dire, e lo ha detto – ha detto Italia – sia a loro sia ai rispettivi riferenti politici, nel nome della trasparenza, che il problema della parità di genere non è una questione afferente solo al sindaco ma è di tutta la squadra: e come tutti i problemi vanno risolti insieme, trovando soluzioni comuni. In assenza di soluzioni comuni, il sindaco poi decide. Mi premeva dirlo per evitare che ci siano fraintendimenti, dichiarando, ancora una volta, di voler mantenere l’impegno che avevo preso sia con Spadaro sia con Imbrò ma lo potrò mantenere quando le condizioni che tutta la coalizione avrà determinato saranno tali da consentirmelo”.

Ecco la giunta al completo

Edgardo Bandiera, detto Edy, 50 anni, confermato vice sindaco, si occuperà di: Lavori pubblici, Attuazione del programma, Sviluppo economico e competitività (agricoltura, pesca, mercati e fiere), Programmazione comunitaria, Rapporti con il consiglio comunale.

Salvo Cavarra, 52 anni: Igiene urbana e verde pubblico, Cimitero e servizi cimiteriali.

Teresella Celesti, 61 anni: Istruzione e diritto allo studio, Sanità, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, Sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi; Statistica, Servizi demografici ed elettorali, Decentramento.

Salvatore Consiglio, 51 anni: Risorse umane, Beni demaniali e patrimoniali, Beni comuni, Centro

storico e decoro urbano, Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia privata.

Pietro Coppa, 56 anni: Bilancio, Entrate e servizi fiscali, Affari legali, Partenariato pubblico privato;

Giuseppe Gibilisco, 45 anni: Polizia municipale e Polizia ambientale, Sport e periferie, Risorse mare,

Tempo libero

Benedetto Fabio Granata, 64 anni: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, Unesco,

Università, Sviluppo e valorizzazione del turismo, Legalità e trasparenza.

Vincenzo Pantano, 60 anni: Protezione civile, Edilizia scolastica, Trasporti e diritto alla mobilità, Tutela

del territorio e dell’ambiente, Attuazione Paesc (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima).

Marco Zappulla, 33 anni: Pari opportunità e diritti sociali, Politiche sociali e della famiglia, Politiche di

inclusione e diritto alla casa, Politiche giovanili, Democrazia partecipata, Città educativa, Politiche di genere

Il sindaco ha mantenuto l’interim di: Commercio internazionale, Pnnr, Edilizia residenziale sociale, Società ed enti partecipati, Servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche, Sistema energia ed efficientamento energetico, Pubblica illuminazione.