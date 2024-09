Siracusa ospita la 43esima convocazione regionale del Rinnovamento nello spirito santo. Sabato 7 settembre, il santuario della madonna delle lacrime accoglierà la nuova convocazione regionale, un movimento post-conciliare noto anche come Rinnovamento carismatico. Questo evento, che ha visto una significativa crescita in Sicilia, è stato guidato da padre Matteo La Grua, figura di riferimento per il movimento dell’isola.

Circa quattromila fedeli, provenienti da tutte le diocesi siciliane, sono attesi per un pomeriggio di preghiere e riflessione. L’incontro avrà inizio alleo re 15 e si concluderà intorno alle 22. Il tema scelto per questa edizione è “Voi non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo”, e sarà sviluppato da padre Antonello Cadeddu, missionario in Brasile, noto per aver fondato la comunità carismatica “Alleanza di misericordia”, attiva nel recupero di giovani tossicodipendenti e nell’accoglienza dei poveri nelle periferie di San Paolo.







L’evento

L’evento avrà inizio con i saluti del coordinatore regionale, professor Antonino Tirrito, e del vescovo di Siracusa, sua eccellenza Francesco Lomanto. A seguire, si svolgerà una celebrazione eucaristica, presieduta da sua eccellenza Salvatore Rumeo, vescovo di Noto e delegato della conferenza episcopale siciliana per i movimenti. Durante la giornata, sono previste testimonianze e momenti di preghiera dedicati alla guarigione. Per chiudere l’evento, ci sarà il roveto artende, un’adorazione eucaristica guidata da Don Enzo Romano, consigliere spirituale del rinnovamento in Sicilia.

Like this: Like Loading...