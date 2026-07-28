Pomeriggio di violenza nel cuore di Siracusa, dove una lite è degenerata in una brutale aggressione con un’accetta. Un uomo di 30 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito due cittadini tunisini all’interno del parco del Foro Siracusano, ferendone gravemente uno.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’allarme è scattato nel pomeriggio di domenica, quando alla sala operativa è giunta la segnalazione di un’aggressione in corso. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri.

Dai primi accertamenti è emerso che il trentenne avrebbe colpito due cittadini tunisini, ferendone uno con un’accetta. Le circostanze che hanno portato all’aggressione sono ancora al vaglio degli investigatori.

Bloccato vicino alla stazione

Subito dopo il fatto, il presunto aggressore ha tentato di allontanarsi dirigendosi verso la stazione ferroviaria. È stato però intercettato e bloccato dall’azione congiunta di poliziotti e carabinieri. Al momento dell’arresto aveva ancora con sé l’accetta utilizzata durante l’aggressione.

L’uomo è stato arrestato per tentato omicidio ed è stato trasferito nel carcere di Cavadonna, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Ferito ma fuori pericolo

Il tunisino colpito con l’accetta è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. I medici hanno escluso il pericolo di vita, giudicando le lesioni riportate guaribili in trenta giorni. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione il movente e la dinamica dell’aggressione.