la zuffa legata a contrasti economici

Sono 5 le persone che sono state tratte in arresto dai carabinieri di Siracusa per la rissa scoppiata nel tardo pomeriggio in Ortigia, il centro storico della città. Sono ai domiciliari, come disposto dalla Procura di Siracusa mentre un minorenne è stato denunciato ed affidato ai genitori.

Rissa per affari

Secondo quanto emerso nelle indagini, a scontrarsi sono stati due gruppi per questioni legate alla gestione di alcune attività commerciali della zona tra il tempio di Apollo e piazza Pancali.

Armati con mazze

I 5 indagati ed il minorenne si sono armati di mazze e bastoni per colpirsi sotto gli occhi di numerosi passanti, tra cui turisti, che hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Auto danneggiate

Nel corso della zuffa sono state danneggiate alcune auto in sosta, di proprietà dei protagonisti della rissa che si sono procurati diverse ferite. Nelle prossime ore, si presenteranno davanti al gip del Tribunale di Siracusa per sottoporsi agli interrogatori in occasione dell’udienza di convalida delle misure cautelari.

Donna morta in Ortigia

Poco prima della rissa, sempre in Ortigia, i carabinieri hanno rinvenuto in un appartamento il cadavere di una donna: è una 56 anni, straniera, sulle cui cause della morte sono state avviate le indagini.

La perquisizione

I carabinieri hanno passato al setaccio l’appartamento della donna per verificare se vi sono stati segni di effrazione mentre il medico legale dovrà svelare se sul corpo vi sono lesioni provocate da una colluttazione o ferite da arma da fuoco o da taglio. I militari del comando provinciale hanno informato il magistrato di turno della Procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’episodio.

Gli interrogatori

Sono stati già sentiti i conoscenti per sapere degli ultimi movimenti della donna o se magari soffrisse di qualche patologia, che, magari, potrebbe averla condotta alla morte. Non appena ci saranno maggiori informazioni, la Procura di Siracusa deciderà se procedere con l’autopsia sulla salma, ipotesi, comunque, probabile.