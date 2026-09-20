Il comunicato del management

Due concerti cancellati in una volta sola. Roy Paci non salirà sul palco: il trombettista e cantante di Augusta deve sottoporsi a un intervento. Ad annunciarlo è stato il suo management con un post sul profilo Instagram dell’artista.

Cosa dice il comunicato del management

“Con grande dispiacere, il management comunica che, a causa di seri problemi di salute dell’artista Roy Paci, i concerti previsti oggi e domani non potranno essere effettuati. In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile”, si legge nel messaggio.

Quali appuntamenti saltano

A saltare sono le date di Longobardi Marina e del Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo, la rassegna nel Trapanese.

Il management si rivolge a chi aspettava quei live: “Siamo profondamente dispiaciuti per il pubblico, per gli organizzatori e per tutte le persone che stavano aspettando questi live a Longobardi Marina e al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo e ringraziamo tutti per la comprensione, l’affetto e il rispetto che vorrete dimostrare in questo momento delicato”.

Sul futuro il messaggio si chiude così: “Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alle nuove plate ma soprattutto alla pronta guarigione del nostro maestro”.