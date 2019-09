I nomi degli arrestati dell'operazione Black Gold

Questa mattina, nel corso di una vasta operazione dei carabinieri e dell’Aeronautica militare denominata “Black Gold”, sono stati arrestate 8 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata ai reati di furto e ricettazione. L’operazione è stata coordinata dal Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica di Siracusa Fabio Scavone che ha dato esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip di Siracusa su richiesta della Procura della Repubblica.

I militari hanno scoperto una vera e propria banda criminale che si occupava di furti aggravati di idrocarburi agli oleodotti di collegamento tra la Stazione di Spinta “NATO” di Augusta e quella della Base di Sigonella, ma anche delle Raffinerie “Sasol Italy S.p.a” di Augusta e “Isab” di Priolo Gargallo.

Le indagini hanno permesso di fare luce su vari episodi tutti accomunati dallo stesso modo di agire della banda composta da tecnici, idraulici e autotrasportatori i quali, dopo aver noleggiato autovetture ed utilizzando telefoni cellulari a basso costo con schede telefoniche intestate a ignari extracomunitari, una volta individuato il punto più idoneo dove eseguire l’estrazione, come aree impervie, praticavano delle buche nel terreno, perforando gli oleodotti per sottrarre gli idrocarburi. La banda posizionava una valvola sulla condotta per trasferire il carburante in autobotti.

Secondo gli investigatori, la banda avrebbe rubato oltre 200 mila litri di carburante per un danno stimato di circa 170mila euro. Inoltre, avrebbe causato un danno economico per il continuo ripristino degli impianti danneggiati e la bonifica delle aree interessate dagli sversamenti di idrocarburi, che ha raggiunto quasi il milione di euro.

Il carburante veniva poi miscelato con altri componenti e riciclato per l’autotrazione di mezzi terrestri.

Le otto persone ora potrebbero rispondere anche del reato di distruzione e sabotaggio di opere militari e di inquinamento ambientale.

I nomi degli arrestati:

Castro Salvatore, di 58 anni di Acireale;

Spansenschi Claudiu Iulian, di 50 anni, nato in Romania e residente ad Augusta;

Scardaci Giovanni, 53 anni, di Catania;

Lombardo Michele, 43 anni, di Catania;

Saccone William, 39 anni, di Catania;

Pillera Valentino, 35 anni, di Catania;

Di Stefano Isidoro, 38 anni, di Carlentini;

Scardaci Massimo, 46 anni, di Catania.