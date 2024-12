la decisione del tribunale di siracusa

Il gip del Tribunale di Siracusa ha rimesso in libertà 2 dei 4 stranieri arrestati dalla polizia in quanto accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo la tesi degli inquirenti, gli indagati, tre egiziani ed un siriano, difesi dagli avvocati Antonio Cappello e Raffaella Anastasio, avrebbero condotto un barcone con un carico di migranti approdato nelle settimane scorse sulle coste del Siracusano.

L’incidente probatorio

Durante l’incidente probatorio, i testimoni hanno fornito dichiarazioni che, pur confermando alcuni ruoli, hanno evidenziato zone d’ombra e ridimensionato il coinvolgimento di due dei 4 migranti. Secondo quanto prospettato dalla difesa, anche gli accertamenti tecnici sui cellulari avrebbero sminuito il ruolo degli indagati, anzi per 2 di loro sarebbe emersa la mancanza di pregressi contatti con i trafficanti libici e un coinvolgimento limitato alla fase successiva all’imbarco.

La difesa

“Il Gip ha accolto in parte le richieste della difesa, disponendo La scarcerazione immediata di A.S. difeso dall’avvocato Raffaella Anastasio sottolineando l’assenza di pericolo di reiterazione del reato e di A.I.M difeso dall’avvocato Antonio Cappello riconoscendo un ruolo meno rilevante rispetto agli altri due connazionali” fanno sapere dalla difesa.

Salvataggio in mare

Sul fronte dei migranti, le autorità francesi hanno dichiarato di aver salvato 107 stranieri che cercavano di attraversare la Manica dalla Francia all’Inghilterra. Il giorno di Natale sono state organizzate 12 operazioni di salvataggio lungo la costa della Francia settentrionale, ha affermato la prefettura marittima francese della Manica e del Mare del Nord in una nota. Trenta passeggeri sono stati salvati da una barca vicino a Dunkerque. Un’altra con danni al motore è stata avvistata sempre vicino a Dunkerque e tutti i 51 passeggeri sono stati messi in salvo. Altre 26 persone sono state fatte scendere da una barca in difficoltà vicino a Calais. La Manica è “un’area particolarmente pericolosa, soprattutto in pieno inverno per le barche piccole e sovraccariche”, ha affermato la nota.