Senato, nel collegio sudorientale, corsa tra Sallemi (CD), Amenta (CS), Pisani (M5S)

Gaetano Scariolo di

26/09/2022

Nella corsa per un seggio al Senato nell’uninominale comprendente Siracusa, Ragusa ed il Calatino sarà sfida tra i tre candidati del Centrodestra, Centrosinistra e M5S.

Pisani (M5S) proverà un secondo mandato

Proverà la rielezione Giuseppe Pisani, medico, esponente del M5S, originario di Scicli, nel Ragusano, ma residente ad Augusta la città del Siracusano tra le fortezze del movimento anche se nelle ultime amministrative ha perso il sindaco, Cettina Di Pietro, sconfitta da Giuseppe Di Mare, ma candidata nell’uninominale alla Camera dei Deputati. Nel 2018, Pisani ottenne il 53,86% dei voti, superando la candidata del centrodestra Mariella Muti (27,28%) e quella del centrosinistra Maria Alessandra Furnari (13,48%).

Centrodestra con il vittoriese Sallemi

Il Centrodestra ha indicato Salvatore Sallemi, avvocato, esponente di Fratelli d’Italia, che è stato candidato a sindaco di Vittoria nella tornata elettorale dello scorso anno ma al ballottaggio venne battuto da Francesco Aiello, alfiere del Pd. Attualmente, Sallemi ricopre il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale

Centrosinistra schiera Amenta

Il candidato del Centrosinistra è un pezzo importante del Pd di Siracusa, essendone il presidente: Paolo Amenta è fresco di elezione a sindaco di Canicattini Bagni. Per lui si è trattato di un ritorno ma poco dopo le amministrative del 10 giugno scorso e lo scioglimento delle Camera, il partito ha deciso di puntare su di lui per il Senato. Ricopre anche il ruolo di presidente dell’Unione dei Comuni “Valle degli Iblei”.

Il candidato del Calatino è con De Luca

Per il Calatino, è candidato Antonio Guastella della lista Sud chiama Nord De Luca sindaco d’Italia, amministratore societario e revisore dei conti in alcuni Comuni. Gli altri candidati nell’uninominale al Senato sono Mariana Buscema, in rappresentanza del Terzo polo, composto da Italia Viva dell’ex presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi ed Azione di Carlo Calenda, Giorgio Piccione (Unione Popolare con De Magistris), Maria Fiore (Forza Nuova).