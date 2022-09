Alcune informazioni utili

Domani, domenica 25 settembre, seggi aperti dalle 7 alle 23. Si vota per il rinnovo del Senato e della Camera dei Deputati. Gli italiani con il diritto di voto sono 46.127.514. In Sicilia gli elettori sono chiamati ai seggi anche per votare per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana e per scegliere il presidente della Regione, il successore di Nello Musumeci.

Si vota anche negli ospedali (anche nei reparti Covid) e nelle carceri se gli elettori hanno comunicato in tempo di volerlo fare. Possono votare dall’estero anche i giovani impegnati per motivi di studio, come quelli impegnati con l’Erasmus.

Niente cellulare quando si vota e i genitori non possono neanche portare con sé i bambini. Occorre naturalmente presentare un documento di identità (che non sia scaduto) e la tessera elettorale.

All’elettore verranno consegnate due schede: rosa per la Camera e gialla per il Senato. I modelli sono identici. L’elettore dovrà barrare sul rettagolo con il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale: in questo modo il voto varrà sia per il candidato che per la lista collegata. Non è previsto il voto disgiunto.

Nel caso in cui l’elettore si accorge di avere sbagliato può chiedere la sostituzione della scheda elettorale al presidente del seggio.

Una raccomandazione: non sovrapporre le schede una sull’altra al momento dell’espressione del voto per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quella sottostante.