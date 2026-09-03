Un’estesa porzione della Riserva Naturale Orientata di Vendicari, in località Calamosche, è finita sotto sequestro per essere stata trasformata abusivamente in un parcheggio a pagamento. L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Noto, risale al giorno di Ferragosto, ma i dettagli sono stati resi noti solo nelle ultime ore dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa.

L’area sequestrata

Il terreno interessato, che supera i 100mila metri quadri, ricade interamente all’interno dell’area protetta ed è parte della Rete Natura 2000, soggetta quindi a vincoli paesaggistici e ambientali stringenti. Le Fiamme Gialle hanno accertato che il fondo era stato spianato e compattato, privo di ogni copertura vegetale, e utilizzato come area di sosta per autoveicoli dietro pagamento di 5 euro a mezzo, senza il rilascio di alcuna ricevuta o documento fiscale.

Il parcheggio

Al momento dell’ispezione erano circa 120 le auto parcheggiate sul terreno. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di stabilire che l’attività si svolgeva senza alcuna autorizzazione paesaggistica e in totale assenza dei titoli abilitativi edilizi e commerciali previsti dalla normativa.

Sequestrato anche incasso

Di fronte a un quadro così delineato, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo d’urgenza dell’intera area, oltre che di circa 600 euro in contanti, incassati proprio nella giornata del controllo grazie all’attività abusiva. Il responsabile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa, che nei giorni scorsi ha convalidato il provvedimento cautelare, ravvisando le ipotesi di reato relative al deterioramento e al deturpamento di beni paesaggistici, a violazioni edilizie, all’esecuzione di interventi su area vincolata senza autorizzazione e alla violazione della disciplina sulle aree naturali protette.