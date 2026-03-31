Un giovane, ancora non identificato, è fuggito a un controllo dei carabinieri nella serata di ieri a Pachino. I militari dell’Aliquota Operativa di Noto stavano effettuando verifiche di routine su alcuni ragazzi quando uno di loro si è allontanato in auto senza fermarsi.

La fuga

La fuga è durata poco. Dopo aver superato il posto di blocco, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito di strada nelle campagne circostanti e ha preso fuoco. Il giovane è riuscito a scappare a piedi prima dell’arrivo dei carabinieri. Sono in corso le ricerche per identificarlo. Non si registrano feriti. L’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme.