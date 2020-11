la vicenda è accaduta a Siracusa

Nel giorno della commemorazione dei defunti, si è recata al cimitero di Siracusa per portare i fiori al fratello. Conosce bene il posto dove è stato interrato il parente solo che, dopo tanto girovagare, non ha più trovato la lapide, anzi ce ne era una, ma non era quella del suo familiare. E’ la storia di Maria Rita Amato, siracusana, che, totalmente disorientata, è andata a chiedere alla direzione del cimitero dove fossero finite le spoglie del fratello.

“Mi è stato riferito – racconta a BlogSicilia Maria Rita Amato – che erano scaduti i termini, per cui la salma è stata spostata nel mese di maggio, solo che io non sono stata avvertita. Ho chiesto di mettersi nei miei panni per capire cosa avrebbero provato se, dopo essersi recati al cimitero, non avessero trovato il loculo o la lapide in cui riposa il loro caro. Mio fratello è deceduto una decina di anni fa, onestamente non ricordavo affatto della scadenza dei termini, di certo non possono prendere le sue spoglie, conservarle in una cassetta, come mi è stato detto, senza avvertire la famiglia. E’ un fatto davvero sconcertante, per questo motivo – continua Maria Rita Amato – ho deciso di rivolgermi all’amministrazione comunale”.

Come se non bastasse, alla donna non è stato detto dove è stata sistemata la cassetta con le spoglie del fratello. “E’ incredibile – racconta a BlogSicilia Maria Rita Amato – come nessuno abbia saputo indicarmi dove si trova questa cassetta. Ero talmente dispiaciuta che non sono riuscita a trattenere le lacrime, mi chiedo se è normale una cosa del genere. E’ stato terribile mettermi alla ricerca della lapide di mio fratello, ad un certo punto ho anche pensato che mi fossi sbagliata. Ma sapevo bene dove si trovava mio fratello, fino a quando ho realizzato che era accaduto qualcosa. Al suo posto, ho trovato la tomba di un uomo deceduto nel maggio scorso”.

Frattanto, il personale in servizio al cimitero ha recuperato in mattinata, all’interno della struttura stessa, i cavi elettrici necessari per l’illuminazione delle torri faro trafugati nella giornata di ieri.