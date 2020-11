nella zona nord di siracusa

E’ avvolto nel mistero l’incidente che si è verificato questa notte all’altezza di Belvedere, a nord di Siracusa, poco dopo l’uscita dall’autostrada Siracusa-Catania. Un furgone si è ribaltato in prossimità di una rotonda ma quando sono arrivati i primi soccorritori non c’era nessuno né all’interno del mezzo né nella zona. I primi ad intervenire sono state la guardie giurate della Sicur service Sicilia, un istituto di vigilanza, che hanno poi chiesto l’arrivo dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri.

Gli inquirenti, dal numero di targa del furgone, sono risaliti ad una ditta che lavora nella zona industriale ma tra le ipotesi su quanto accaduto c’è la possibilità del furto del mezzo: non si esclude, infatti, che un ladro dopo essere riuscito a prelevare il veicolo abbia avuto un incidente autonomo. Avrebbe perso il controllo, magari per la velocità eccessiva e così si è ribaltato. Del resto, dagli accertamenti compiuti dalle forze dell’ordine, non ci sono altri veicoli coinvolti, ma le indagini, comunque, non sono affatto chiuse.

Nel corso della nottata, gli investigatori hanno passato al setaccio la zona in cui si è verificato l’incidente e sarebbero stati eseguiti dei controlli al Pronto soccorso, negli ospedali, e nelle guardie mediche per verificare se qualcuno si fosse recato nei minuti successivi al ribaltamento del furgone.

Ieri mattina, a Priolo, si è verificato un incidente stradale: per cause da accertare, sono venute a contatto una macchina ed una moto, il cui conducente è stato sbalzato dalla sella poco dopo il violento impatto. Il motociclista, secondo quanto svelato da alcuni testimoni, è rimasto immobilizzato e si è atteso l’arrivo dell’ambulanza: i soccorritori hanno prestato le prime cure alla vittima, trasferita in ospedale.