incidente sull'autostrada

Potrebbero essere stati un corto circuito o un cedimento meccanico le cause dello scoppio di un incendio che ha divorato un bus mentre stava percorrendo l’autostrada Siracusa-Catania. L’incidente è avvenuto questa mattina, in prossimità del tratto di Priolo e Melilli ma, secondo alcune testimonianze, i passeggeri sarebbero riusciti a scendere dal mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero. Il conducente, dopo aver visto del fumo, avrebbe avuto la prontezza di fermarsi, invitando tutti a scendere dal mezzo.

Gli agenti della Polizia stradale si sono recati sul posto ed hanno avviato gli accertamenti al fine di stabilire cosa è accaduto ma l’aspetto più saliente sono le condizioni di usura del mezzo. In sostanza, gli inquirenti vogliono accertare se era idoneo al trasporto dei passeggeri, per questo saranno svolte delle indagini per risalire alle cause del rogo ma è possibile che si sia trattato di un incidente senza alcuna responsabilità da parte di qualcuno.

Le forze dell’ordine, in questi minuti, stanno ascoltando dei testimoni allo scopo di ricostruire quei minuti di paura vissuti dentro il bus.