Aperta un'inchiesta

Paura a Vittoria per un incidente ferroviario avvenuto intorno alle 9 che ha coinvolto un treno ed un pullman. Secondo alcune prime informazioni, nel bus c’era solo il conducente, che è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sarebbero gravi, per cui si sarebbe già proceduto al suo interrogatorio per provare a comprendere cosa sia accaduto. Sembra che non vi siano contusi gravi tra il macchinista del convoglio ed i passeggeri ma è stato distrutto un casolare ricavato nell’area della linea ferrata

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta che è condotta dagli agenti della Polizia ferroviaria: le attenzioni sono sul rispetto delle segnalazioni relative al passaggio del treno. Gli inquirenti stanno valutando se il semaforo era in funzione oppure c’è stata una leggerezza da parte dell’autista del pullman. Ci sono anche le ricostruzioni dei testimoni, gli automobilisti, gli stessi che hanno dato l’allarme poco dopo l’impatto, capace di paralizzare il traffico ferroviario e stradale, creando non pochi disagi.

Quasi un mese fa, ma a Noto, si era verificato un incidente ferroviario ed a perdere la vita era stato un uomo travolto da un treno sulla tratta ferroviaria tra Noto ed Avola. La vittima stava correndo in prossimità dei binari e dai riscontri degli agenti della Polizia ferroviaria di Siracusa non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio anche perché aveva gli auricolari e la musica gli avrebbe impedito di avvertire l’arrivo del treno.

Il tratto ferroviario, per parecchie ore, è rimasto chiuso per consentire alla Polfer di compiere i rilievi e solo nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità. Non era da solo il turista, sarebbe venuto in Sicilia insieme ad altre persone, che sono state avvertite dagli inquirenti per le operazioni di identificazione della salma. Nel corso della giornata, i poliziotti hanno sentito la testimonianza del conducente del treno che non avrebbe potuto far nulla per evitare il tragico impatto.

