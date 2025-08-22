Sono più di 1200 i visitatori in poco meno di un mese dall’apertura di SiraMuse, il museo multimediale realizzato nella Galleria Montevergini, a due passi da piazza Duomo, a Siracusa, che, attraverso il racconto di 8 personaggi, narra la storia della città siciliana. Le sei aree tematiche che creano una galleria della narrazione, contemporaneamente in quattro lingue, hanno affascinato adulti e bambini, italiani e stranieri.

Le telecamere di Linea Blu

Alle 14 di domani, alle 14, il programma Linea Blu, condotto da Donatella Bianchi, si occuperà di SiraMuse. La trasmissione partirà dall’omaggio al mare di Siracusa e alle imprese straordinarie di Enzo Maiorca, che il Museo presenta nella sala Profondo Blu, e dalle testimonianze dei familiari del grande campione.

Le altre sale del museo

Nelle altre sale del Museo: La Luce e L’Apparizione con l’immersione nell’opera di Caravaggio Seppellimento di Santa Lucia; La Scienza che restituisce vita e opere di Archimede; Il Teatro e la Tribuna Politica dove interpretazione attoriale e tecnologie, permettono di trovarsi al cospetto di Platone ed Eschilo; Lo Scavo dove, con una installazione ludico-esplorativa e il racconto in prima persona del grande archeologo Paolo Orsi; Il Volo del Falco di Federico II dove Federico II di Svevia si racconta in prima persona attraverso un’esperienza di gaming che combina sonoro e immagini. SiraMuse si può visitare tutti i giorni a orario continuato dalle 11:00 alle 19:00