Assalto in piena notte a Sortino, nel Siracusano, dove la banda del bancomat ha preso di mira due istituti di credito: le filiali del Monte dei Paschi di Siena e della Banca agricola popolare di Ragusa. I malviventi hanno portato via gli sportelli bancomat con il denaro all’interno.

Secondo le prime testimonianze, i componenti del gruppo erano in dodici e si sono mossi con tre auto e un escavatore, utilizzato per scardinare gli sportelli automatici. Il mezzo con cui è stato trasportato l’escavatore è stato lasciato all’ingresso del paese, in modo da impedire l’accesso ad altri veicoli. Un colpo pianificato nei minimi dettagli e andato a segno.

A dare l’allarme sono stati i residenti, svegliati dal frastuono provocato dalla banda e dal mezzo edile. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate prima a rimuovere l’ostacolo dall’ingresso del paese e poi a ricostruire quanto accaduto per risalire agli autori. Sono state avviate le indagini.