indagini della polizia di siracusa

Un furto con spaccata si è verificato nelle prime ore del mattino di oggi ai danni di una panineria in viale Tunisi, nella zona alta di Siracusa.

Il furto dell’incasso

Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, i ladri si sono intrufolati dopo aver infranto una vetrata ed a quel punto si sono diretti verso la cassa: dentro c’erano dei soldi, circa 200 euro, probabilmente parte dell’incasso della giornata precedente.

Le indagini della polizia

Qualche passante, accorgendosi del danno, ha chiamato gli agenti di polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire l’intera vicenda. In quella porzione, ci sarebbero delle telecamere di sicurezza che potrebbero aiutare gli inquirenti nell’identificazione degli autori.

I furti in città

Poco più di una settimana fa, si sono verificati una rapina, un furto ed un tentato furto commessi nell’area di viale Zecchino, una delle zone a più alta densità commerciale.

Il tentato furto in un salone

E’ probabile che vi sia la stessa mano dietro questi colpi: nell’ultimo, i ladri hanno provato ad entrare in una sala da parrucchiera ma non sono riusciti a scardinare l’ingresso per cui sono stati costretti a fare retromarcia ed a rinunciare ai soldi che speravano di arraffare una volta entrati nel locale.

Le indagini

Sulla vicenda, ci sono le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa che stanno provando a recuperare le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per provare ad identificare gli autori e contestualmente scoprire se vi è uno stesso modus operandi e se il numero di persone coinvolte è lo stesso: un particolare non da poco perché significherebbe certificare l’esistenza di una banda che ha preso di mira i commercianti di viale Zecchino.

Alcuni recenti fatti di cronaca, verificatasi pure in altri Comuni della provincia, tra cui a Lentini, legati ad una sequenza di furti, hanno dimostrato che ad agire sono stati giovani tossicodipendenti, pronti a tutto pur di avere dei soldi da spendere nell’acquisto di droga.