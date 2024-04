a francofonte

Avevano deciso di dedicarsi allo spaccio nel giorno di pasquetta ma sono stati bloccati dai carabinieri. E’ accaduto a Francofonte, nel Siracusano, dove la coppia, lui 41 anni, lei 32 anni entrambi risiedono, che avrebbero ceduto una dose ad un loro cliente, un uomo, di origine tunisine.

Aggressione ai carabinieri

L’arrivo dei militari ha fatto cessare gli affari di droga degli indagati, che, nella concitazione, hanno perso un involucro contenente 2 grammi di marijuana. Messi con le spalle al muro, la coppia avrebbe aggredito gli inquirenti, colpendoli con calci e pugni nel tentativo di scappare ma sono stati presi poco dopo.

Droga e resistenza

Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’uomo dovrà rispondere anche per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Il tunisino 37enne è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Spacciatore nel Siracusano

Deve essersi sentito come Al Pacino, nel famoso film Scarface, un 49enne siracusano, residente a Solarino, che è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di droga.

Coinvolto in una operazione antidroga nel 2022

L’uomo, coinvolto nell’ottobre di 2 anni fa in una indagine antidroga, si trovava, proprio per quella vicenda, ai domiciliari ma nonostante la misura il traffico di stupefacenti non l’avrebbe mai abbandonato.

La vasca idromassaggio

E così, avrebbe ricavato nel suo bagno, in prossimità della vasca da bagno, dotata di idromassaggio, un nascondiglio per occultare la merce. “All’interno del vano di un faretto del controsoffitto del bagno posto sopra la vasca idromassaggio c’erano 5 grammi di crack, suddivisa in 15 dosi preconfezionate” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa che ha condotto l’operazione in collaborazione con lo squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” e del Nucleo cinofili di Nicolosi.

Soldi e materiale per la droga

Nel corso della perquisizione nell’abitazione del presunto spacciatore, i militari hanno rinvenuto del materiale per il confezionamento e la pesatura, e 1.035 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio.