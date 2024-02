indagine dei carabinieri a palazzolo

I carabinieri del comando provinciale di Siracusa hanno arrestato un giovane accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. L’operazione è stata portata a termine nelle ore scorse a Palazzolo Acreide, Comune montano del Siracusano, nel corso dei festeggiamenti per il Carnevale, in piazza del Popolo.

Spaccio durante la sfilata

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini dei militari, il pusher avrebbe voluto piazzare le dosi di hashish durante la sfilata dei carri allegorici ma è stato sorpreso dai carabinieri che lo hanno bloccato. E’ stato perquisito e si è scoperto che aveva nella sua disponibilità 110 grammi di fumo.

Sequestro e carcere

La droga è stata sequestrata e condotta nei laboratori per testarne la purezza ma sono stati rinvenuti anche del materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente. Come disposto dalla Procura, l’indagato è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Operazione antidroga a Cassibile

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno eseguito sei misure cautelari tra Siracusa, Palermo, e Pesaro-Urbino nell’ambito di un’operazione contro un traffico di armi e droga. I provvedimenti restrittivi, di cui 1 in carcere, tre agli arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.

Un gruppo

Le indagini dei carabinieri di Siracusa, coordinate dalla Procura di Siracusa, ha svelato l’esistenza di un un gruppo autonomo, non riconducibile ad alcun contesto di criminalità organizzata, che si era specializzato nel commercio di droga ed armi nella frazione di Cassibile, e nel Comune di Canicattini Bagni, nel Siracusano. Nel corso dell’attività di indagine sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish, oltre ad armi da fuoco illegalmente detenute e relativo munizionamento.

I nomi

E’ stato disposto il carcere per Sebastiano Tanasi, 33 anni; domiciliari per Sebastiano Gesuè Valenti, 26 anni, Simone Guarino, 20 anni; Santi Russo, 22 anni; obbligo di dimora a Cassibile per Alessia Gulino, 35 anni, ed a Canicattini Bagni, Floriana Di Luciano, 25 anni. Tra gli indagati c’è un altro uomo che, però, è deceduto.