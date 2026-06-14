Paura nella notte a Siracusa, dove un uomo di 30 anni è stato ferito da alcuni colpi d’arma da fuoco. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 in via Santi Amato, nella zona nord della città.

Le indagini

Secondo le prime informazioni, il trentenne sarebbe stato raggiunto dai proiettili alle gambe. Soccorso dopo l’allarme, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove è stato ricoverato. Le sue condizioni non sarebbero gravi e non risulta in pericolo di vita.

Le testimonianze

Sul caso sono in corso le indagini della polizia. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze utili a chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Al momento non vengono escluse piste investigative e gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire il contesto in cui è maturato il ferimento e a individuare i responsabili.