le indagini di carabinieri e polizia

I carabinieri della Compagnia di Noto e gli agenti di polizia hanno sottoposto a fermo per tentato omicidio un 48enne di Ispica.

Il movente

L’uomo, con precedenti penali, avrebbe voluto uccidere l’ex fidanzato della figlia dopo che i giovani, nel primo pomeriggio, hanno litigato.

La vicenda

Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli inquirenti, il 48enne, si sarebbe recato ieri a Noto, in via Cavour, intorno alle 15,30 ed avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione dell’ex della figlia, un 19enne con precedenti di polizia, senza riuscire centrarlo. Dopo alcuni minuti il 48enne avrebbe sparato altri 5 colpi contro l’abitazione del giovane, per poi darsi alla fuga.

Le indagini

L’allarme è arrivato alle forze dell’ordine: carabinieri e polizia hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e sono state raccolte le immagini del sistema di video sorveglianza cittadina per poi sentire alcune testimonianze, riuscendo ad identificare il presunto autore dell’agguato.

Rintracciato a Ispica

Nella serata, intorno alle 21, i carabinieri hanno rintracciato ad Ispica il sospettato ed al termine di una perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato una pistola illegalmente detenuta, presumibilmente quella usata per il tentato omicidio. Il 48enne è stato anche denunciato per detenzione abusiva di armi: è stato condotto in carcere. Nelle prossime ore, l’uomo sarà sottoposto al provvedimento di convalida del fermo al palazzo di giustizia di Siracusa, frattanto proseguono le indagini dei magistrati della Procura di Siracusa per chiarire i contorni di questa vicenda e verificare se sussistono altre responsabilità.

Tentato omicidio nel Nisseno

I Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta sono intervenuti in un’abitazione di Sommatino dove un 52enne durante un diverbio avrebbe estratto una pistola per sparare a uno dei presenti prima di darsi alla fuga. Fortunatamente i colpi esplosi non hanno raggiunto il bersaglio. L’intervento dei militari ha consentito di recuperare l’arma utilizzata e il 52enne che è stato fermato per tentato omicidio. L’uomo è stato prima recluso nel carcere di Caltanissetta e successivamente posto ai domiciliari dal gip che ha convalidato il fermo.