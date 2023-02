ferito trasportato nell'ospedale di siracusa

Un uomo di 50 anni è rimasto ferito alle gambe, centrato da alcuni colpi di pistola esplosi nel pomeriggio, intorno alle 16, in via Grottasanta, nella zona nord di Siracusa.

Le indagini della polizia

Le indagini sono condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa che sono stati avvertiti dai residenti della zona. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma non corre pericoli di vita anche se è stato sottoposto ad un intervento.

Le immagini delle telecamere

Gli inquirenti hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza allo scopo di identificare l’aggressore e sono in corso le verifiche anche per conoscere il movente. Molto dipenderà da quello che dirà il 50enne non appena sarà nelle condizioni di poter parlare ma gli agenti della Squadra mobile avrebbero già sentito altre persone, testimoni che potrebbero consentirgli di chiudere il cerchio attorno all’autore dell’agguato.

Le ricerche

Le ricerche della polizia sono concentrate sulle persone che conoscono il 50enne e soprattutto su coloro che, di recente, avrebbero avuto degli screzi con il ferito, per cui il campo si starebbe restringendo.

I precedenti

Prosegue, però, la striscia di agguati in città: nelle settimane scorse, vi è stato quello in corso Timoleonte, a due passi dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Un 38enne, anche in quel caso, è stato centrato alle gambe da alcuni colpi di pistola esplosi da un uomo, poi tratto in arresto da carabinieri. Nel corso dell’interrogatorio in Tribunale, avrebbe spiegato di avere avuto degli screzi con la vittima risalenti a molti anni fa e mai ricomposti

Rapina a colpi di pistola in via Grottasanta

Peraltro, il mese scorso, sempre in via Grottasanta furono uditi dei colpi di pistola, esplosi da un uomo autore di una rapina ai danni di una pizzeria ed anche in quel caso le indagini sono in mano alla polizia.