L’Associazione Spazio Civico – Floridia esprime il proprio apprezzamento nei confronti di Claudia Faraci (del 7 dicembre) per la chiarezza, la coerenza e la lucidità politica emerse nelle sue recenti dichiarazioni sul quadro politico cittadino.

L’iniziativa da lei intrapresa, orientata verso un impegno attivo e concreto per la comunità, viene accolta con attenzione e con una disponibilità immediata al dialogo da parte dell’associazione.

“Riteniamo importante lavorare a un percorso che consenta di individuare le soluzioni migliori per la nostra comunità e di proporre alla cittadinanza una figura quanto più possibile condivisa, capace di rappresentare un punto di sintesi e di rinnovamento per il paese” dichiarano gli esponenti di Spazio civico.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.