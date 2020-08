Il cantante della band inglese in Sicilia

Era tra il pubblico che ha assistito allo spettacolo di Laura Morante al Teatro greco di Siracusa Thom Yorke, leader e cantante dei Radiohead, la band inglese composta anche da Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood e Philip Selway.

Il frontman indossava la mascherina ma i suoi fan sono riusciti, in qualche modo, a riconoscerlo, ed ha anche firmato degli autografi. Thom Yorke si trova in vacanza in Sicilia ma non ha resistito alla tentazione di procurarsi un biglietto per assistere ad uno spettacolo al Teatro greco. “Al Teatro Greco di Siracusa, ad applaudire Laura Morante, Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini anche un mito della musica mondiale: Thom Yorke, leader dei Radiohead” si legge in un post della Fondazione Inda, organizzatrice di “Per voci sole” una rassegna che si concluderà il 30 agosto.

Laura Morante ha letto quattro figure femminili da Fuochi di Marguerite Yourcenar, nella traduzione di

Maria Luisa Spaziani, ma anche due brevi estratti, il primo da Antigone di Sofocle nella traduzione di

Massimo Cacciari, il secondo da Ippolito di Euripide nella traduzione di Umberto Albini. Rodrigo D’Erasmo

degli Afterhours e Roberto Angelini hanno arrangiato ed eseguito dal vivo brani di Nick Drake incorniciando

così il cammino nei sentimenti, nei pensieri e nelle emozioni alle quali ha dato voce Laura Morante;

Fabrizio Arcuri ha curato la regia.

Inda 2020 Per voci sole ripartirà sabato 22 agosto con Crisotemi. Sul palco, al suo debutto al Teatro Greco di

Siracusa, l’attrice Isabella Ragonese con le musiche dal vivo di Teho Teardo e, al violoncello, Laura

Bisceglia e Giovanna Famulari. La cura registica è di Fabrizo Arcuri.