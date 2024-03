progetto GameUpi

Presentata questa mattina a Siracusa, nella sala degli Stemmi del Libero Consorzio Comunale, la manifestazione “GAMEUPI – Tutti in gioco, nessuno escluso”. A Siracusa la manifestazione si arricchisce anche dello slogan “Il futuro siamo noi!”.

Unione delle Province

E’ un progetto dell’Unione delle Province d’Italia, finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale per promuovere nelle Province eventi di sport di comunità il cui obiettivo è quello di sensibilizzare ad uno stile di vita sano, favorire la diffusione della partecipazione alla pratica sportiva e alle attività che sviluppano le abilità motorie attiva dei giovani con disabilità e delle loro famiglie, e costruire una società più inclusiva.

Sport per la crescita sociale

GAMEUPI vedrà impegnate venti Province che, insieme ad associazioni sportive, enti sociali, scuole, per tutto il 2024 metteranno in campo squadre di dieci ragazze e ragazzi in un percorso di conoscenza e crescita sociale attraverso lo sport e la promozione della salute. Le squadre poi si troveranno a competere nei Giochi Interprovinciali Senza Frontiere in attività competitive e non aperte a tutti. L’obiettivo dei Giochi non è infatti la competizione atletica, quanto piuttosto l’avvicinamento inclusivo alla pratica sportiva.

Appuntamento al Di Natale

Martedì 26 marzo sarà il campo scuola Pippo Di Natale a trasformarsi nella casa dello sport e dell’inclusione, con una serie di momenti di gioco, arte, cultura, alimentazione ed intrattenimento. Alle 9.30 l’apertura del villaggio siracusano di GameUpi. I ragazzi e le ragazze selezionati al termine della bella giornata di sport ed inclusione, si guadagneranno l’accesso alla finale interprovinciale di Crotone. Previsto poi un calendario di appuntamenti itineranti e workshop dedicati all’approfondimento dei temi dell’alimentazione, dell’inclusione e dell’arte.

Il Libero consorzio

“Questo evento al campo scuola, il primo di una lunga serie, rappresenta un momento importante per Siracusa e per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa che riacquista un ruolo centrale sotto tanti aspetti e che in questi anni aveva un po’ perduto”, dice la dirigente del V Settore, Claudia Calore. “Il Libero Consorzio, essendo un ente di area vasta, ha fra le sue funzioni la promozione del diritto allo studio, la realizzazione di programmi di sostegno alle condizioni dei disabili per favorirne l’inclusione, la promozione di iniziative che favoriscono lo sport e creano opportunità culturali, ricreative e di integrazione sociale per i giovani. Questi sono dei punti focali presenti nello statuto dell’ente che, nonostante le difficoltà economiche che ormai esistono da anni, teniamo sempre ben presenti, cercando di fare la nostra parte. Questo progetto ci consente di promuovere, attraverso diverse iniziative che si svolgeranno nei mesi a venire, con la collaborazione delle Associazioni partners di progetto, l’Istituto Alberghiero e tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia, uno stile di vita sano attraverso l’azione sinergica di arte, sport, cultura e nutrizione”.

L’associazione Le interferenze

Edda Cancelliere, presidente dell’associazione Le Interferenze – leading partner del progetto – sottolinea come “non esista veicolo migliore dello sport per promuovere stili di vita sani e lanciare efficaci messaggi di inclusione. In questo, i ragazzi e le ragazze che parteciperanno a GAMEUPI saranno straordinari testimonial di comunità, a scuola come in famiglia”. Poi anticipa che “dopo l’appuntamento di giorno 26, attraverseremo la provincia con una serie di incontri a tema e workshop in cui l’arte e il gioco ci aiuteranno ad abbattere il castello di pregiudizi che rendono complessa una vera inclusione”.

I rappresentanti istituzionali

Presente all’appuntamento anche il deputato regionale Carlo Gilistro. “Recuperiamo la dimensione del gioco e abbiniamola allo sport, come si faceva in passato, per prevenire così quei disturbi dell’apprendimento e del neurosviluppo che oggi affliggono sempre più i nostri giovani. Recenti studi scientifici – spiega Gilistro, noto pediatra – hanno dimostrato quale ruolo primario abbia il gioco nello sviluppo armonico della persona. Favorisce lo sviluppo ed il potenziamento della abilità socio-cognitive, migliora le funzioni del cervello e favorisce la crescita di interessi e competenze. In anni di eccesso digitale, tornare al gioco come momento educativo e di crescita è un sicuro vantaggio”. Il deputato regionale Gilistro è stato primo firmatario di vari emendamenti sul tema, oltre ad avere reso possibile la progettazione e realizzazione (in corso d’opera, ndr) del primo parco giochi inclusivo della città di Siracusa.

L’assessore comunale allo Sport, Giuseppe Gibilisco, non presente alla conferenza, ha comunque voluto lasciare una testimonianza: “Quando si parla di sport, cultura e nutrizione allo stesso tempo, non posso che essere felice se la città e in questo caso la Provincia regionale propone eventi o iniziative rivolte ai più giovani e alle scuole. D’altronde io ne ho fatto uno dei capisaldi della mia vita, almeno fino a qualche anno fa quando gareggiavo: sport e nutrizione corretta devono per forza di cose andare di pari passo, anche perché dico sempre che occorre far riscoprire ai giovani e agli adolescenti, quanto sia importante l’attività fisica unita anche all’alimentazione, piuttosto che ritrovarci un domani con tanti sedentari che magari non sanno nemmeno muoversi. E’ una questione di salute in primis, di benessere psico-fisico ma anche socializzazione e cultura. Dunque, ben vengano eventi come questi e l’auspicio è che ce ne siano sempre maggiori e con più frequenza per fare in modo di innestare un meccanismo virtuoso che sia una linea guida per tutti”.

Flavia Marciano (Provveditorato agli Studi) ha invece aggiunto: “Il mondo della scuola da sempre è al centro di progetti che riguardano lo sport legato alla nutrizione, la salute e l’arte. Perché è un processo formativo naturale e come tale è logico partire proprio da loro affinché si possa contribuire a fornire un modello di sana crescita in contesti altrettanto sani”.

Il progetto GAMEUPI prevede anche un Comitato Giovani, composto da un caposquadra per ogni Provincia, cui spetterà il compito di dare corpo alle iniziative, nel segno di processi di autogestione e autonomia dei più giovani nelle province italiane. A presiedere quello siracusano è Giovanni Basile, project manager sociale e sportivo da sempre. “Credo che questa iniziativa possa rappresentare un’opportunità importante per fare sentire la voce di noi giovani, protagonisti assoluti delle attività del progetto GAMEUPI. Il mondo dello sport – spiega – rappresenta inoltre lo spazio, competitivo ma non fazioso, nel quale poter coinvolgere i giovani prima e il resto della comunità poi, in un clima di collaborazione reciproca. Queste attività aggregative, aldilà della recente pandemia, stanno scomparendo dalla quotidianità delle nuove generazioni. Ecco perchè abbiamo voluto metterle al centro del nostro progetto”.

Partner di “GameUpi – Tutti in gioco, nessuno escluso” sono l’Istituto Alberghiero Federico di Svevia; Asd SiracusAtletica; Asd Canoa Polo Ortigia; Asd scacchistica “Paolo Boi”; Asd Flilippide Siracusa; Associazione Le Interferenze APS; Associazione La Bacchetta Magica ETS; Accademia delle Musae Auser; Istituto comprensivo Lombardo Radice. Si ringrazia per l’amichevole partecipazione Asd Athena.