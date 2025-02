Siracusa città per la pace, per i diritti umani e… per le buche. Le segnalazioni raccolte e analizzate dall’associazione 96100Lab parlano chiaro: le strade della città versano in condizioni critiche, tra buche, voragini e manto stradale deteriorato, rappresentando un serio pericolo per automobilisti, motociclisti e pedoni.





“La condizione delle strade è uno dei disagi più avvertiti dai cittadini e non a torto” – afferma Michele Mangiafico, leader del movimento Civico 4, che ha documentato la situazione attraverso una serie di sopralluoghi pubblicati sui social. Tra i punti più critici, Mangiafico segnala via Francesco Accolla, situata a pochi passi da un teatro, la voragine di corso Timoleonte, il dissesto di via Sofio Ferrero e via Crispi, un’arteria storicamente problematica nonostante i ripetuti interventi tampone.





Alla denuncia di Civico 4 si unisce anche l’Udc Siracusa, che ricorda come tre anni fa l’allora assessore alla viabilità Dario Tota avesse avviato piccoli interventi di manutenzione che migliorarono temporaneamente la situazione. Tuttavia, senza un piano di interventi strutturale e programmato, il problema è presto tornato fuori controllo.





“Oggi ogni automobilista o motociclista è costretto a uno slalom quotidiano tra le buche, cercando di evitare danni ai propri mezzi e il rischio di incidenti. La situazione è insostenibile e richiede un intervento immediato” – sottolinea Pierluigi Chimirri segretario provinciale Udc Siracusa.





La richiesta avanzata è chiara: la manutenzione delle strade non può più essere rinviata. Si chiede all’amministrazione comunale di intervenire con un piano straordinario per la sicurezza stradale, perché circolare su strade sicure non deve essere un lusso, ma un diritto.

