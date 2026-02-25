Appuntamento venerdì 6 marzo nella sede di Confindustria

Si terrà venerdì 6 marzo alle ore 10.30, nella sede di Confindustria Siracusa, l’incontro dal titolo “Sviluppo industriale in Sicilia: la piattaforma Irsap per il rilancio delle aree produttive e nuovi bandi regionali”.

Un appuntamento che punta a fare chiarezza sulle prospettive di crescita delle aree industriali dell’isola e sugli strumenti messi a disposizione dalla Regione per sostenere le imprese.

L’iniziativa, promossa da IRSAP Sicilia, si inserisce in una fase cruciale per il sistema produttivo regionale. Le aree industriali siciliane affrontano, infatti, da anni criticità legate a infrastrutture, servizi e tempi amministrativi. Allo stesso tempo, rappresentano un potenziale decisivo per attrarre investimenti e creare occupazione qualificata.

I temi al centro dell’incontro

Al centro dei lavori ci saranno le prospettive di sviluppo delle aree produttive, i servizi digitali dell’IRSAP e i nuovi bandi regionali. Temi concreti, che incidono sulla competitività delle imprese e sulla capacità del territorio di intercettare risorse nazionali ed europee.

Durante l’incontro si parlerà delle condizioni attuali dei poli industriali siciliani, delle opportunità offerte dalle nuove misure regionali e delle azioni necessarie per semplificare le procedure e favorire nuovi investimenti. Un passaggio chiave riguarda proprio la semplificazione amministrativa, spesso indicata dagli imprenditori come uno dei principali ostacoli allo sviluppo.

La piattaforma digitale IRSAP sarà presentata come strumento operativo per migliorare i servizi alle aziende, uno strumento per rendere più rapide le autorizzazioni, più trasparenti i procedimenti e più accessibili le informazioni sui lotti disponibili e sulle opportunità di insediamento.

Il programma della giornata

Dopo i saluti istituzionali di Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa, aprirà i lavori Marcello Gualdani, commissario IRSAP Sicilia. Il suo intervento introdurrà il quadro delle azioni avviate e delle priorità per il rilancio delle aree industriali.

Seguirà una tavola rotonda dedicata al futuro delle aree industriali siciliane. Parteciperanno Diego Bivona, Presidente Confindustria Sicilia; Giuseppe Carta, Presidente Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità Regione Siciliana; Dario Cartabellotta, Dirigente generale Dipartimento regionale Attività Produttive; Gaetano Collura, Direttore IRSAP Sicilia; Corrado Di Stefano, Commissario ASI Siracusa.

Il confronto entrerà nel merito dei nodi strutturali. Governance pubblica, coordinamento tra enti, attrazione di capitali privati e rilancio infrastrutturale saranno al centro del dibattito. Un dialogo che punta a tradurre le strategie in azioni operative.

Nel corso dell’incontro è previsto anche uno spazio di confronto diretto con il mondo imprenditoriale. Le aziende potranno esporre esigenze, criticità e proposte. Un momento pensato per rafforzare il dialogo tra istituzioni e sistema produttivo.

Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, che illustrerà le prospettive dei bandi regionali e le iniziative sul tavolo Irsap a sostegno dello sviluppo industriale della Sicilia. Un passaggio atteso, che offrirà indicazioni sulle misure in arrivo e sulle priorità dell’agenda regionale.