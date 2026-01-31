le parole del commissario Gualdani

Digitalizzazione dei servizi, nuova governance delle aree industriali e strumenti innovativi a sostegno delle impresesono stati i temi centrali dell’incontro promosso da IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, svoltosi a Villa Airoldi a Palermo. Il convegno, dal titolo “Spazi, imprese, futuro. La piattaforma IRSAP per aree industriali più competitive”, ha riunito istituzioni, imprese, associazioni di categoria e Università per un confronto sul futuro delle aree produttive siciliane e sulle politiche industriali regionali.

Un confronto operativo sul rilancio produttivo dell’Isola

L’obiettivo dei lavori è stato quello di avviare un dialogo operativo sul rilancio delle aree industriali della Sicilia, in una fase storica in cui la modernizzazione delle infrastrutture e la digitalizzazione dei servizi rappresentano leve decisive per attrarre investimenti e ridurre gli ostacoli burocratici che da anni frenano lo sviluppo dei territori produttivi.

Il convegno ha posto al centro la necessità di un cambio di paradigma nella gestione delle aree industriali, puntando su strumenti tecnologici in grado di semplificare i processi amministrativi e migliorare la trasparenza.

Gli interventi di IRSAP e le opere in corso

Ad aprire i lavori è stato il commissario IRSAP Sicilia, Marcello Gualdani, che ha tracciato un quadro degli interventi completati, delle opere in corso e delle criticità ancora da risolvere. Gualdani ha sottolineato come il percorso intrapreso dall’ente sia ormai concreto e operativo.

«La strada tracciata è quella giusta. Siamo già operativi grazie all’assegnazione dei fondi regionali», ha spiegato il commissario, ricordando che l’area industriale di Carini è in corso d’opera, così come Lercara Friddi e altri comprensori strategici per il sistema produttivo regionale.

Risorse regionali e crescita economica

Nel suo intervento, Gualdani ha evidenziato il ruolo del governo regionale, che ha dimostrato una particolare attenzione verso questo segmento produttivo, mettendo in campo ingenti risorse finanziarie. Un impegno che, secondo il commissario, sta già producendo effetti positivi sull’economia.

«Il Pil è in crescita – ha aggiunto – e più diamo un segnale positivo alle aree industriali, più un imprenditore è stimolato a investire sulla Sicilia». Un messaggio chiaro rivolto al mondo produttivo, che lega sviluppo economico e qualità delle infrastrutture.

La piattaforma digitale come leva di semplificazione

Uno dei punti chiave del convegno è stato il focus sulla nuova piattaforma informatica IRSAP, considerata la vera scommessa per il futuro delle aree industriali siciliane. Secondo Gualdani, la digitalizzazione e la semplificazione burocratica rappresentano il cuore della strategia di rilancio.

«Un imprenditore, in ogni angolo del mondo, con un click potrà vedere le aree occupate o quelle libere, con tutte le informazioni a corredo», ha spiegato il commissario. Il sistema consentirà di monitorare i protocolli in tempo reale e di rendere pubblico lo stato dei cantieri attraverso foto e video, permettendo ai cittadini di verificare come vengono utilizzati i fondi pubblici.

Trasparenza e controllo come fattori di fiducia

La piattaforma IRSAP è stata presentata anche come uno strumento di trasparenza amministrativa, capace di rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni, imprese e cittadini. Un modello “smart” che punta a coniugare efficienza gestionale, controllo pubblico e attrattività per gli investitori, rendendo le aree industriali siciliane più competitive nel contesto nazionale e internazionale.







