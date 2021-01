la denuncia a siracusa

“Sono stato costretto a tornare indietro dopo aver fatto più di un’ora di fila per consentire a mio figlio di fare il tampone”. E’ la testimonianza fornita a BlogSicilia di un genitore di Siracusa che, stamane, si è recato insieme al figlio, un alunno di una scuola elementare, per essere sottoposto al tampone rapido con il sistema del drive in nell’area ex Onp di contrada Pizzuta, alla periferia nord di Siracusa.

“Sono stato avvicinato da alcune persone – racconta il testimone – che credo fossero della Protezione civile e mi è stato detto di tornare indietro, in quanto nella giornata di oggi i test sarebbero stati effettuati solo per i docenti. Altri, come me, hanno fatto retromarcia, dopo quella comunicazione, eppure avevamo informazioni diverse”.

In effetti, come comunicato ieri dalla direzione dell’Asp di Siracusa, saranno sottoposti ai tamponi, fino alla giornata di domenica, gli alunni ed i docenti delle scuole elementari e medie, prima del rientro in classe previsto per il 18 gennaio, salvo cambiamenti per via dell’aumento della curva del contagio. Nella mattinata di oggi, i test sono stati eseguiti anche ad Augusta, Avola e Lentini.

Il programma

“L’Asp di Siracusa, così come disposto dal DASOE dell’Assessorato regionale della Salute con circolare del 13 gennaio scorso, ha organizzato – fanno sapere dall’Asp – da venerdì 15 a domenica 17 gennaio 2021 in collaborazione con i sindaci dei Comuni della provincia un’attività di screening dedicata agli alunni e ai docenti afferenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado mediante l’esecuzione di tamponi rapidi nei drive in predisposti nei vari comuni della provincia dalle ore 9 alle ore 15 ad eccezione del comune di Portopalo dove saranno effettuati dalle ore 15 alle ore 20”.

Il calendario

Sabato 16 gennaio

Palazzolo Acreide (per i comuni montani Palazzolo, Ferla, Cassaro, Buscemi, Buccheri) nell’area

dell’Istituto Tecnico Statale in via Antonino Uccello;

Floridia e Solarino a Floridia in piazza Nassirya;

Carlentini piazza Sant’Anna area Protezione civile;

Sortino Istituto comprensivo Columba via Risorgimento

Augusta Marina Militare Punta Izzo;

Noto piazzale Colonia Lido di Noto;

Rosolini Area Protezione Civile

Portopalo (dalle ore 15 alle ore 20) Area Protezione civile

Domenica 17 gennaio

Priolo Gargallo piazza Autonomie Comunali;

Canicattini piazza Nassirya;

Villasmundo via L. Sciascia;

Francofonte piazzale Stadio Comunale

Pachino via Quasimodo c/o PTA