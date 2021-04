le proteste

Code e caos in viale Scala Greca a causa dei tamponi con il drive in

Mancano il servizio della Polizia municipale impegnata in altre attività

Le proteste degli automobilisti

Traffico in tilt in viale Scala Greca, nella zona nord di Siracusa, con lunghe code di auto. Le cause sono legate ai tamponi con la modalità drive in nell’area dell’ex Onp, il cui ingresso è proprio in viale Scala Greca. Tante le proteste da parte degli automobilisti, specie quelli che non devono sottoporsi ai test, rimasti inghiottiti nella colonna di mezzi.

La Polizia municipale

Da quanto appreso dal comando della Polizia municipale, il servizio di controllo in questa zona è fortemente penalizzato da altre attività, tra cui quella in prossimità dell’Urban center di via Nino Bixio, alle porte di Ortigia, che è la sede dell’Hub per la somministrazione dei vaccini.

Inoltre, i vigili urbani sono impegnati nei controlli in contrada Palazzo, a Cassibile, dove sorge il nuovo villaggio per i braccianti agricoli stranieri che sarà inaugurato il 29 aprile, alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci.

Le proteste sui social

Naturalmente, le proteste di chi si trova in viale Scala Greca si sono propagate sui social: tante le foto ed i video per testimoniare il caos su questa strada strategica, che lega l’ingresso nord con il resto della città. “Non capisco come farebbe un’ambulanza – dice un automobilista – a passare questo muro insormontabile di macchine. Occorre che ci siano le forze dell’ordine per evitare una situazione del genere”.

Open Day

Frattanto, prosegue l’Open day, la vaccinazione senza prenotazione con AstraZeneca nel Siracusano. A beneficiarne, fino a domenica 25 aprile, dalle 8 alle 20, saranno gli ultrasessantenni (persone tra 60-79 anni, che non presentano fragilità). All’Hub di Siracusa, ci sarà, inoltre, la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione con Pfizer/Moderna, anche agli over 80 e a tutti i cittadini over 60 che appartengono alle categorie a elevata fragilità.