l'incontro voluto dall'amministrazione

L’amministrazione comunale di Siracusa ha deciso di convocare le associazioni che rappresentano i tassisti ed iniziare una interlocuzione per una intesa.

La notizia, pubblicata ieri su BlogSicilia, in merito alle tariffe elevate pagate dai turisti, 90 euro, per coprire la tratta da Siracusa fino all’aeroporto di Catania, ha destato molto clamore soprattutto perché svela quanto quest’altro costo incida negativamente sia alle tasche dei visitatori sia alla stessa immagine della Sicilia, già dilaniata dal caos aereo a seguito dell’incendio scoppiato in un terminal dello scalo etneo.

Le convenzioni in altre città tra Comuni e tassisti

In effetti, in molte città, soprattutto con vocazione turistica, il prezzo per le corse con i taxi, specie per raggiungere gli aeroporti, sono “calmierati” da accordi o convenzioni tra i Comuni e le associazioni in rappresentanza della categoria. Tanto per fare un esempio, a Roma servono 50 euro per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino.

L’apertura dell’assessore Granata

Nella città di Siracusa questa intesa non è stata sottoscritta, per cui l’assessore alla Tutela e valorizzazione Beni ed Attività culturali, Fabio Granata, ha preso la palla al balzo, assicurando che, nella giornata di domani, vi sarà un incontro e magari provare a raggiungere una base di intesa.

La testimonianza di una turista

Aumentano le segnalazioni di prezzi esagerati ai turisti che intendono muoversi con i taxi. L’ultimo caso è di una turista del Nord Italia, che ogni anno trascorre le vacanze a Siracusa, ed è lei stessa a raccontare la sua esperienza accaduta un anno fa. “Avrei dovuto prendere il treno alla stazione di Siracusa per recarmi a Catania e da lì congiungermi con mio marito e proseguire il soggiorno a Taormina”.

10 euro per meno di 4 km

“Il mio albergo – prosegue la donna – si trovava in via Trento ma avendo due grosse valigie avrei avuto molte difficoltà a raggiungere la stazione ferroviaria, in via Crispi, a piedi. Per cui, decisi di rivolgermi ad un tassista che ricordo sostava in piazza Pancali, ai piedi del tempio di Apollo. Ho chiesto quanto mi sarebbe costata la corsa da piazza Pancali fino alla stazione. Per una distanza di poco meno di 4 km voleva essere pagato 10 euro: una follia”.