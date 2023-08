il racconto di un testimone

Viaggiare, si sa, ha un costo, specie se si decide di prendere un taxi ma la Sicilia, anche in questo caso, si distingue sui costi più alti rispetto ad altre regioni. Non è solo il caro voli a penalizzare i viaggi da e per l’isola, perché bisogna aggiungere un altro macigno: le tariffe dei taxi, almeno quelle per la tratta da Siracusa all’aeroporto di Catania.

La coppia di turisti

La storia di una turista, venuta a Siracusa insieme al compagno per trascorrere le vacanze è abbastanza emblematica: ad un certo punto del soggiorno, l’uomo, nel periodo precedente allo scoppio dell’incendio all’aeroporto di Catania ed al relativo caos, è stato costretto a rientrare per ragioni personali. Il suo obiettivo era di raggiungere rapidamente lo scalo di Fontanarossa, per cui la scelta è caduta sul taxi.

50 euro da Siracusa a Fontanarossa

Il preventivo ha sorpreso, e non certo positivamente, la coppia di turisti. “Hanno chiesto – racconta un amico della coppia – 90 euro per il tragitto ma solo per l’andata“.

La donna avrebbe voluto accompagnare il compagno in aeroporto per poi tornare a Siracusa e completare la vacanza ma la tariffa non è cambiata: 180 euro. “Una cifra esagerata – spiega l’amico della coppia – specie se si considera che per recarsi da Roma all’aeroporto di Fiumicino la tariffa è di 50 euro, frutto di una convenzione con il Comune di Roma”.

Le tariffe da Roma a Fiumicino

In effetti, sul sito del Comune di Roma sono indicate delle tariffe che sono bloccate.

Dall’Aeroporto di Fiumicino all’interno Mura Aureliane 1 e viceversa: € 48,00

• Dall’Aeroporto di Fiumicino a Castello della Magliana – Parco dei Medici e viceversa: € 30,00

• Dall’Aeroporto di Fiumicino a Nuova Fiera di Roma e viceversa: € 25,00

• Dall’Aeroporto di Fiumicino Ciampino Aeroporto e viceversa: € 50,00

• Dall’Aeroporto di Fiumicino Stazione Tiburtina e viceversa: € 55,00

• Dall’Aeroporto di Fiumicino alla Stazione Ostiense e viceversa: € 45,00

• Dall’Aeroporto di Fiumicino Civitavecchia – Porto e viceversa: € 120,00

• Dall’Aeroporto di Ciampino all’interno Mura Aureliane 2

e viceversa: € 30,00

• Dall’Aeroporto di Ciampino alla Stazione Tiburtina e viceversa: € 35,00

• Dall’Aeroporto di Ciampino alla Stazione Ostiense e viceversa: € 30,00

Come è finita la storia della coppia

Con quei prezzi, la coppia ha declinato l’opzione del taxi ed alla fine a “sacrificarsi” è stato il loro amico.