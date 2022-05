si presenteranno davanti al gip del tribunale di siracusa

Si terrà domani mattina al palazzo di giustizia di Siracusa l’udienza di convalida del fermo di Emanuele e Christian Scrofani, 27 e 22 anni, i due fratelli lentinesi accusato di tentato omicidio.

Udienza davanti al gip

Per il commissariato di polizia di Lentini e la Squadra mobile di Siracusa avrebbero sparato 4 colpi di pistola calibro 7,65 contro un uomo, accusato di uno sgarbo al padre. Sono in carcere, a Siracusa, gli indagati, difesi dagli avvocati Puccio Forestiere e Giuseppe Di Mari e potrebbero fornire la loro versione nel corso dell’udienza davanti al gip del Tribunale, Andrea Migneco.

Lo sgarro al padre

Secondo quanto emerso dalle indagini degli agenti del commissariato di polizia di Lentini e della Squadra mobile di Siracusa, al comando dei dirigenti Andrea Monaco e Gabriele Presti, i due fratelli avrebbero voluto dare una lezione alla vittima per quel gesto ritenuto insolente ma non ancora precisato, ai danni del loro padre.

La preparazione dell’agguato

E così, i due fratelli, nella giornata di sabato, avrebbero dato un appuntamento a quell’uomo, in prossimità della casa di uno dei due indagati, nel quartiere SopraFiera di Lentini. Prima gli avrebbero parlato, poi lo avrebbero aggredito fisicamente fino a quando uno dei fratelli avrebbe preso la pistola, esplodendo 4 colpi, due dei quali hanno sfiorato una mano e la schiena della vittima, trasferita in ospedale ma non in gravi condizioni.

La fuga dopo gli spari

A quel punto, i due sarebbero scappati, nessuno di loro sarebbe rientrato nella propria abitazione, come accertato dalla polizia che, poco dopo l’agguato, si è messa alla ricerca dei fratelli, conosciuti per qualche precedente legato alla droga. Gli agenti di polizia ed i magistrati della Procura di Siracusa avrebbero avuto subito le idee chiare su quanto accaduto sabato e soprattutto sui possibili esecutori, infatti i sospetti si sarebbero concentrati subito sui fratelli Scrofani.

Droga e pistola sequestrate

Le ricerche si sono concluse nella casa di una parente defunta degli indagati dove si era rifugiati ma nel corso dei controlli gli agenti di polizia di Lentini e della Squadra mobile hanno rinvenuto circa 2 kg di droga, oltre alla pistola ed alle munizioni.