un uomo centrato da due proiettili

Gli agenti del commissariato di polizia di Lentini e della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito un fermo per tentato omicidio nei confronti di due fratelli lentinesi.

Responsabili di un agguato

Entrambi sono accusati dell’agguato avvenuto nella serata di ieri in via Rossini, a Lentini, ai danni di un uomo contro cui sono stati esplosi 4 colpi di pistola calibro 7.65. Due proiettili lo hanno sfiorato alla mano ed alla schiena e si trova ricoverato, non in gravi condizioni, nell’ospedale di Lentini.

Spedizione punitiva

Una spedizione punitiva, presumibilmente legata a contrasti di natura personale non ancora specificati dagli inquirenti. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di polizia di Lentini.

Un’altra intimidazione

Sempre a Lentini, si è verificato un altro episodio inquietante che ha avuto come vittima un uomo, circondato, mentre era in un salone da barba, da sette uomini armati di pistola. Uno di loro ha colpito la vittima alla testa con il calcio della pistola. Un episodio legato alla gestione dello spaccio di droga secondo gli inquirenti