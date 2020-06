Intervento dei pompieri

Un incendio scoppiato intorno alle 6.20 in via Monte Frasca, nella zona nord di Siracusa. Le fiamme hanno danneggiato una macchina parcheggiata sul bordo della strada e sono stati i residenti della zona a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco di Siracusa che sono arrivati in una manciata di minuti, riuscendo ad arginare le fiamme. Il rogo ha distrutto il mezzo ma non sono del tutto chiare le cause che hanno scatenato il focolaio anche se tra le ipotesi c’è certamente l’azione dolosa. “Non sono stati trovati elementi utili per individuare le cause dell’incendio” spiegano dal comando provinciale dei pompieri ma il fuoco potrebbe avere cancellato ogni traccia, per cui le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, valuteranno se nella zona in cui è esploso l’incendio ci sono telecamere che potrebbero aver ripreso qualcosa di interessante sotto l’aspetto investigativo.

E torna il timore in città della ripresa delle intimidazioni con il fuoco, a tal proposito la settimana scorsa le associazioni antiracket di Siracusa hanno chiesto maggiore collaborazione alle associazioni di categoria, quelle che rappresentano il commercio e l’impresa, per arginare il fenomeno estorsioni. Un appello lanciato nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto, Giusi Scaduto, che si è tenuto, per ragioni di sicurezza legata al Covid19, nei locali dell’Urban center di Siracusa.

Le associazioni dei commercianti e degli imprenditori – ha detto il leader delle associazioni antiracket di Siracusa, Paolo Caligiore – possono fare molto, innanzitutto sensibilizzando i propri scritti sull’importanza di rivolgersi alle forze dell’ordine. Noi possiamo fare da cuscinetto, ci prendiamo cura delle vittime del racket sotto tutti gli aspetti, dunque ci sono, in teoria, tante opportunità per chi si ribella, tra cui godere dei fondi antiracket. Se poi, invece, si pensa che non il pizzo non c’è allora possiamo anche dirci di vivere nel mondo dei sogni”.