Un potente oppiaceo che rafforza gli effetti di cocaina e eroina

La Guardia di finanza di Siracusa ha arrestato due persone e sequestrato 600 pasticche di Ossicodone, un potente oppiaceo acquistabile in farmacia che, preso insieme a cocaina o eroina, ne amplifica a dismisura gli effetti. I due sono stati sorpresi mentre tentavano di mettere in commercio le pillole reperite in parte in una farmacia di Catania e in parte nascoste in casa di uno di loro.

Un primo intervento è stato fatto nelle vicinanze di una farmacia catanese eseguendo un controllo su C.M., di Augusta, che era appena uscito dall’esercizio, e che è stato trovato in possesso di un centinaio di pasticche acquistate con una ricetta con un timbro falsificato.

A seguito di ulteriori indagini, le fiamme gialle hanno perquisito l’abitazione di M.F., anche lui di Augusta. I militari hanno trovato, nascoste in bagno, alcune bustine di plastica con 500 pasticche del farmaco. I magistrati delle Procure di Catania e Siracusa hanno convalidato gli arresti dei due uomini.