l'inchiesta della dda

Tra assoluzioni e prescrizioni si è concluso il processo a Siracusa nei confronti degli imputati, tutti pachinesi, accusati di far parte di una banda specializzata nel traffico di droga. Si tratta del procedimento frutto di una inchiesta dei magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania concentrata nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2013.

Gli imputati

Questi gli imputati: Corrado Vizzini, che è deceduto, i figli Giovanni, Alessandro e Francesca Vizzini (difesi dall’avvocato Ornella Burgaretta e Franca Auteri), Gianluca Monaco, marito di Francesca Vizzini, (difeso dall’avvocato Paolo Caruso), Vincenzo Assenza, Sebastiano Malandrino, Antonio Crifasi, Nicola Lorefice e Nicola Fallanca (difesi rispettivamente dagli avvocati Nino Campisi, Junio Celesti, Salvatore Di Fede e Ornella Burgaretta).

Le accuse

Tutti quanti erano accusati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e secondo i magistrati della Dda di Catania, i Vizzini e Monaco avrebbero avuto ruoli apicali nell’organizzazione. Alcuni imputati, quelli nei confronti dei quali erano stati effettuati sequestri di droga, erano accusati anche di spaccio.

Le richieste del pm

Al termine della requisitoria, il pm della Dda di Catania, aveva chiesto le seguenti condanne: 13 anni e mezzo per Giovanni, Alessandro e Francesca Vizzini; 7 anni e mezzo per Gianluca Monaco, Vincenzo Assenza, Sebastiano Malandrino, Antonio Crisafi, Nicola Lorefice e Nicola Fallanca.

La sentenza dopo la Camera di Consiglio

All’udienza di ieri, ritiratosi in camera di consiglio dopo le arringhe dei difensori, il Tribunale Collegiale (Presidente Coniglio, a latere Catalano e Dott.ssa D’antoni) ha emesso le sentenze.

La prescrizione

Per Giovanni Vizzini, Alessandro Vizzini, Vincenzo Assenza, Sebastiano Malandrino, Antonio Crisafi, Nicola Lorefice e Nicola Fallanca è stato riqualificato il reato in associazione dedita al piccolo spaccio. Il Tribunale ha così dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Per Malandrino, Assenza, Fallanca, Crisafi e Lorefice è stato dichiarato estinto il reato di spaccio per prescrizione.

Assoluzione

Assoluzione per non avere commesso il fatto per Gianluca Monaco e Francesca Vizzini, prescritti per il reato di spaccio.