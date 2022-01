indagine della polizia in viale dei comuni

Comunicavano tra loro con le ricetrasmittenti le vedette di una cittadella dello spaccio di Siracusa, ricavata in viale dei Comuni, nella zona tra viale Santa Panagia e viale Scala Greca, al centro di un intenso traffico di droga e di diversi episodi di intimidazione.

Vedette scoperte dalla polizia

Lo hanno scoperto gli agenti delle Volanti che, nel corso di un controllo, hanno rinvenuto una radiolina portatile dentro un bidone dell’immondizia. Era funzionante, infatti gracchiava, segno di una conversazione ma chi era in possesso di quella ricetrasmittente, spaventato per l’arrivo delle pattuglie delle Volanti, ha preferito abbandonarla. Gli agenti hanno sentito che qualcuno stava chiamando alla radio, presumibilmente un’altra vedetta, non accortasi immediatamente della presenza dei poliziotti, i quali sono riusciti ad identificarla.

Denunciato un 30enne

Era un uomo, 30 anni, affacciato sul balcone, che, non appena ha capito di essere stato scoperto, non solo ha inveito contro le forze dell’ordine ma ha scagliato la sua ricetrasmittente contro di loro.

E’ stato accompagnato al palazzo della Questura di Siracusa, in viale Scala Greca, ed al termine degli accertamenti è stato denunciato per le minacce alla polizia.

Contestualmente, gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, hanno sequestrato, oltre alle radioline, una dose di cocaina, a testimonianza dell’attività di spaccio ma non è stato possibile collegarla al trentenne denunciato.

Spaccio di droga organizzato

Di certo, gli inquirenti ritengono che lo spaccio sia gestito da un gruppo criminale, abbastanza organizzato, capace di “ingaggiare” vedette per segnalare la presenza o gli imminenti arrivi di polizia e carabinieri.

Viale dei Comuni area sensibile

E’ un’area molto sensibile quella di viale dei Comuni, finita al centro di diversi episodi di intimidazioni, culminati con lo scoppio di ordigni o incendi contro alcune attività commerciali, tra cui un negozio di fiori ed un’officina. Inoltre, un tentato omicidio avvenuto nei mesi scorsi a Francofonte, che ha portato all’arresto di 3 persone, sarebbe riconducibile ad uno scontro tra gruppi che operano in viale dei Comuni.