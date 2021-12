sequestrati stupefacenti e munizioni

I carabinieri di Siracusa hanno portato a termine un blitz nella zona tra viale dei Comuni e via Ramacca, diventata una piazza dello spaccio a cielo aperto. L’area, peraltro, è al centro di una faida tra alcuni gruppi, culminati anche con l’esplosione di due ordini, uno ai danni di un negozio di fiori, l’altro contro un’officina.

Perquisite 6 abitazioni

Sono state perquisite 6 abitazioni e denunciati in Procura: un 20enne per evasione dagli arresti domiciliari, un 25enne, che agli arresti domiciliari, per spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di 7 dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Ed ancora, un 25enne per violazione dell’obbligo di dimora mentre sono stati segnalati tre persone avevano con se 1,85 di cocaina e 13 grammi

di marijuana.

Rinvenute munizioni

I carabinieri del comando provinciale di Siracusa, insieme ai militari dello Squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, del Nucleo cinofili di Nicolosi (CT), hanno rinvenuto e sequestrato 11 proiettili cal. 7.65; 7 proiettili cal. 9 a salve e e del materiale e utensili per il confezionamento della droga.

“I servizi di controllo straordinario del territorio nelle aree più sensibili dal punto di vista socio- delinquenziale di tutta la provincia sono un obiettivo strategico del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa che, ancora una volta, afferma che nel territorio non esistono zone franche” fanno sapere dal comando provinciale.

La faida nella zona di viale dei Comuni

Dalle indagini compiute dagli agenti della Squadra mobile di Siracusa, in questa zona si starebbe consumando una faida tra gruppi diversi e la prova consisterebbe in una sequenza di episodi violenti anche se gli inquirenti ritengono non legati a contrasti nel mondo della criminalità organizzata quanto a dissidi privati.

Tre uomini, tutti residenti in questa porzione di area, sono stati nei mesi scorsi arrestati per il tentato omicidio a Francofonte di un uomo di 50 anni, anche lui siracusano e soprattutto legato alla zona di viale dei Comuni.