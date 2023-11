la vittima è un 50enne

Un uomo di 50 anni si è tolto la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione, situata in corso Gelone, nella zona centrale di Siracusa.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini, la vittima si è gettata nella parte interna del condominio ed a dare l’allarme sono stati gli stessi abitanti del complesso che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi.

Quando sono arrivati i medici per il 50enne non c’era più nulla da fare mentre i carabinieri stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo. Da accertare se in quel momento si trovasse solo in casa e se soffrisse di qualche problema.