Indagano i carabinieri

Auto si ribalta e muore una giovane di 30 anni. Fine settimana di sangue sulle strade siciliane. È di un morto il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sulla strada che collega Buccheri a Ferla.

A perdere la vita è stata Liliana Montalto, 30 anni che viaggiava in auto insieme con un’amica e il suo fidanzato.

In base a quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 3 della scorsa notte l’auto sulla quale si trovavano ha iniziato a sbandare, per cause ancora da accertare, e si è ribaltata in mezzo alla strada. La giovane sarebbe morta sul colpo mentre gli altri due a bordo, S.L.M e L. M., sono rimasti praticamente illesi.

I primi a prestare soccorso ai giovani, alcuni ragazzi che viaggiavano appena dietro di loro. Hanno subito chiesto l’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco e nel frattempo tentato di estrarre i tre dalle lamiere ma senza riuscirci.

La salma di Liliana si trova adesso nella sala mortuaria di Palazzolo Acreide in attesa di essere consegnata alla famiglia per le esequie. Non è stata disposta autopsia.

L’intera comunità di Ferla si è stretta attorno al dolore della famiglia e il primo cittadino Michelangelo Giansiracusa ha già annunciato che proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali.