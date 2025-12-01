Poco dopo la mezzanotte, un incendio ha interrotto la quiete di via del Porto Grande, dove un casolare abbandonato era avvolto dal fumo. All’interno, tra rifiuti in combustione e visibilità quasi azzerata, i Vigili del Fuoco hanno trovato un uomo senza fissa dimora in stato di semi-incoscienza.

Il soccorso

L’intervento è stato rapido: i soccorritori hanno raggiunto l’uomo, lo hanno portato all’esterno e affidato al personale del 118. Le sue condizioni, inizialmente critiche, sono state stabilizzate sul posto.

Il casolare

Il rogo ha richiamato anche Polizia Municipale, Polizia di Stato e sanitari, che hanno supportato le operazioni e garantito la sicurezza dell’area. Il casolare, già teatro di altri incendi nel marzo 2024 e nell’agosto 2023, si conferma un punto problematico della zona.

La richiesta dei vigili del fuoco

Al termine delle attività di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno richiesto un intervento urgente per mettere in sicurezza la struttura e impedirne nuovi accessi. Una notte movimentata che, grazie alla prontezza dei soccorritori, non si è trasformata in tragedia.